雪霸三六九山莊後方步道火警 直升機投水搶救

2019-02-04 17:50

〔記者張瑞楨／台中報導〕位於台中市和平區大甲溪事業區30林班，雪霸國家公園「三六九山莊」旁的森林，昨天（3日）發生山林火災，林務局東勢林管處會同空中勤務總隊、雪霸國家公園管理處與山友，動用直升機載水滅火，今天下午3時許控制火勢，延燒面積估計約3.5公頃，山莊並未受到波及，東勢林管處並將全案移交給保七總隊查緝火警的禍首。

三六九山莊周圍每隔數年會發生大小不一的山林火警，部分火警甚至是人為故意縱火，2014年山莊後方數十公尺的箭竹叢發生火警，林務人員與消防人員抵達山莊時，住宿的30名登山客竟「全部跑光光」，東勢林管處協調直昇機載水滅火，焚燒面積0.2公頃，林管處懷疑是山友焚燒垃圾引燃火勢。

另於2001年，簡姓登山客在箭竹叢如廁，焚燒排泄物引發火災，燒光8公頃林地；2008年吳姓登山客滑倒骨折，陳姓隊友放狼煙卻引發大火，燒了一天一夜，昨天的火警是近10年來第4起。

東勢林管處指出，起火地點位於海拔高度3200公尺的三六九山莊旁，現場植被是箭竹林，火災發生後，先由在場志工、山友等20多人就近搶救，卻因氣候乾燥無法控制火勢，東勢林區管理處協調空中勤務總隊派遣直升機，先載運8名國家森林救火隊員投入火場，又載水空運投水2次，於今天下午3時將控制火勢，也確保山莊未被波及。全案已移請保七總隊查緝偵辦中。

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