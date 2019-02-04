少女瞞父親闖演藝圈 法院判經紀公司賠錢

2019-02-04 17:42

〔記者黃捷／台北報導〕15歲少女萱萱（化名）想進演藝圈，瞞著父親找上驚嘆號藝能公司，繳了1萬元的培訓課程費用，後來仍被父親發現，萱萱只好提告請求驚嘆號公司返還不當得利1萬元。由於萱萱未成年，契約須經監護人同意，台北地院遂認定契約無效，判萱萱勝訴。

萱萱提告指出，4年前她15歲的時候，父母已經離婚，父親是她唯一的監護人，當時因為想進演藝圈，才會找上驚嘆號公司報名培訓課程，父親後來發現這件事，並不同意她這樣做，只好請求驚嘆號公司退款。

驚嘆號公司抗辯，萱萱報名時向公司謊稱家長同意，公司才會替她拍攝宣傳照，並安排課程及通告，有些通告時間在半夜，若非父親同意，萱萱怎麼可能參加？且萱萱也有拿到通告酬勞，公司確實已盡契約義務，1萬元並非不當得利。

不過，因契約成立時間點萱萱根本未成年，一定要監護人同意，但父親曾傳訊給萱萱，表明不同意她進演藝圈，要求她索回1萬元，顯然沒有同意簽約，台北地院遂認定契約無效，判決驚嘆號公司須還錢，全案仍可上訴。

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