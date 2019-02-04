夾不到娃娃打小孩出氣 警一天內找到動手姑丈

2019-02-04 16:53

〔記者俞肇福／基隆報導〕今天有民眾在基隆的臉書社團上PO文，指稱有一男子因夾不到娃娃而遷怒打小孩一案，引起社會大眾的關注，基隆市警察局第四分局獲知後相當重視，立即成立專案小組追查打小孩的男子，警方透過周邊監視器畫面，找到打小孩的陳嫌，警方除通報社會處加強訪視外，另外依照違反「兒童及少年福利與權利保障法」將陳男移送基隆市政府裁罰。

熱心民眾在基隆的臉書社團上PO文，指2月3日晚間22時許，基隆市復興路經國健康暨管理學院周邊的夾娃娃機店，有位爸爸因為夾不到娃娃，動手打了帶安全帽的幼童頭部，轄區基隆市警察局第四分局中華路派出所，經調閱店內及周邊相關監視器畫面，於4日上午11時查知該涉嫌陳姓男子（71年次），並通知到案說明。

基隆市警察局第四分局副分局長劉仁淦表示，經查男童父母離異，父親因案服刑中，男童平時由其姑姑及姑丈負責照顧，案發當日係由男童姑丈帶男童進入店內，據陳男向員警供稱，係因孩童平時較頑皮不服管教，故以手拍打男童安全帽予以管教，陳嫌並且否認自己因為夾不到娃娃而遷怒男童。

警方經檢視男童身體無遭受傷情形，另查訪附近鄰居表示，未曾見聞男童有遭家暴或虐待等情事；承辦員警已協助申請保護令及通報社政單位介入加強關懷訪視，警方另依違反「兒童及少年福利與權利保障法」將陳男移送基隆市政府裁罰。

警方呼籲民眾發揮「吹哨者」精神，發現有疑似兒童受虐情事，儘速撥打113或110，警方將立即介入處理，共同守護兒少安全。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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