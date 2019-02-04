會客菜過年加菜 這一味好限定......

2019-02-04 16:39

〔記者萬于甄／台南報導〕除夕夜圍爐是家人團聚的日子，台南監獄除夕開放半天，讓家屬可準備一些年菜給收容人品嘗，此外，南監外也有幾家業者會幫忙準備會客菜，響應過年，業者提供的會客菜色也比平常好，像是牛小排、三杯小卷、筍乾封肉等，也算幫收容人加菜。

陳姓業者表示，平時的會客菜以家常小菜為主，像是炒時蔬、蔥花蛋、鹹豬肉等，但響應過年，會提供年菜套餐讓家屬選擇，搭配的菜色也比平時好一些，像是鰻魚油飯、牛小排、三杯小卷、筍乾封肉等，都是應景的年菜，也是過年期間的限定菜餚。

陳姓業者也說，過年期間訂會客菜的人會比平常多出一倍，因此，都需要提前至少一天開始準備，今年訂菜人數也差不多，所以從昨晚就開始備料，今一早都忙著烹調裝袋，家屬則趕在早上十點半前領取，將年菜送入監所，也讓收容人感受過年的溫馨。

台南監獄今除夕開放上半天讓家屬送菜，根據法務部的規定，收容人的會客菜，每位重量不能超過2公斤，且菜餚需切塊去骨，避免夾藏違禁品，因此，業者多半會幫忙將湯汁瀝乾，食材去殼去骨切塊，方便監所作業。

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