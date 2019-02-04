傳說中的狗屎運？彩券行好心幫忙清 竟連中30萬

2019-02-04 15:39

〔即時新聞／綜合報導〕狗屎運？有彩券行業者清理了隔壁柯基犬BOBO在彩券行門口的大便後，隨即接連傳出客人中了大獎5萬元、10萬元，老闆自己也刮中10萬元，神奇巧合令人嘖嘖稱奇。

綜合媒體報導，彩券業者施竣耀透露，幾天前隔壁養的柯基犬BOBO跑到彩券行門口拉屎，愛狗的施竣耀不但不在意，還親自將狗大便清乾淨，清理完走進彩券行，店中就接連2人傳出好消息，玩賓果都幸運中了5萬元，幾天後BOBO又到店門口大便，施竣耀一樣清理完畢後，隨即就出現客人刮中10萬元的喜訊，他自己也嘗試玩賓果，沒想到也幸運中10萬元大獎。

好幾次的巧合，街坊鄰居得知嘖嘖稱奇，施竣耀也樂得包給BOBO一個大紅包，BOBO的主人聽到也想效法獲得好彩頭，2日愛犬再度到彩券行大便後，BOBO的主人趕緊上前清理，清完後隨即到彩券行玩樂透、刮刮樂，想試試運氣，可惜結果一個都沒中。

稍早施竣耀到其臉書再度分享好消息，「今天又有客人刮中10萬」，這也是這間彩券行近日第3度開出的10萬大獎，施竣耀樂不可支地說，「都是我親手賣出去的，還是我的手氣比較旺，哈哈～」

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