楊梅一把火燒掉24輛機車 疑過年燒金紙、爆竹惹禍

2019-02-04 14:36

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市楊梅區光前街靠近楊梅火車站附近一處停車場，今天早上突然起火，現場停放40多輛機車，有24輛燒得只剩下骨架，車主接獲通報欲哭無淚，警方調閱監視影像，初步未發現人為縱火，懷疑是過年燒金紙、燃放爆竹引起，起火原因仍待鑑定。

消防局119勤務中心是於今天早上6時18分，接獲民眾報案指稱，位於楊梅區光前街6巷2號旁機車停車場突然起火，機車漏油蔓延一地，火勢一發不可收拾，消防局動員7車、17人前往搶救，雖然火勢不到十分鐘就完全撲滅，但現場損失慘重，現場停放的40多輛機車，有24輛被燒成廢鐵付之一炬；警、消都派人到起火現場採證，以確認起火原因，只是大過年，好好的機車被燒毀，車主接獲通報後都欲哭無淚。

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