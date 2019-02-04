現世報！女教師當小三13年 騷擾元配逼離婚下場很慘....

2019-02-04 14:00

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市洪姓男子與郭姓女子同為教師，郭女卻與已婚洪男有染，甘願當小三長達13年，期間曾懷孕墮胎，並寫承諾書逼洪男與元配離婚，還禍及無辜父母，「我這輩子保證不結婚，等著洪男離婚」、「絕不違背諾言，否則身敗名裂，不得好死，父母永遠陪著我死去」，不料，2017年郭女想分手，洪男卻不放手，威脅要把郭女的性愛「噴水」錄影，寄給郭女的學校與爸爸，更慘的是，洪男還把通姦證據交給元配，讓元配向郭女提告求償100萬元，法院判決郭女應賠償30萬元。

判決書指出，洪男與元配婚後育有1子2女，在國小任教的郭女，卻從2005年起，洪男還是實習教師時，兩人就有不正常男女關係，洪男每週固定一天到郭女的宿舍過夜，郭女也常陪洪男參加教師甄試，或投宿旅館發生性關係，郭女為此懷孕墮胎，2015年間，郭女找元配攤牌，元配為了保全家庭而隱忍，願意退讓，回覆郭女「妳可以搬來家裡住了，可以試試看帶小孩跟打掃整個房子」、「我們以後和平共處，妳不要踩踏我的底線，我也尊重你，妳幫忙帶小孩子？這樣妳做得到嗎？」

郭女並未搬入洪男住處，卻於2017年10月寫承諾書，保證自己一輩子不結婚，要等洪男離婚，跟洪男相愛一輩子，如果違背承諾，自己將身敗名裂、不得好死，甚至父母親都得陪著她一起死，藉此逼洪男離婚未果，向洪男提出分手，洪男卻認為郭女是劈腿另結男友，才會提出分手，威脅散佈郭女的性愛錄影，要把錄影寄給郭女任職的學校與郭女的爸爸，讓其父見識自己女兒的行為，「既然你有男人了！也沒必要追求當初我們的夢！我會自己把這個夢碎了！再等待報應！」、「妳想不想看我們以前的性愛影片！妳高潮噴水的喔！很精彩」（法院依恐嚇危害安全罪判拘役40日，緩刑3年）。

郭女不但被洪男持性愛錄影恐嚇，更慘的是，洪男再把通姦證據交給元配，由元配提出民事損害賠償，控告郭女求償100萬元，郭女宣稱洪男的元配早已知悉兩人通姦，早已「允許」、「容忍」、「宥恕」，台中地院卻認為，元配只是「圖一個完整家庭和諧而百般無奈忍讓」，元配百般退讓，郭女竟不為其設想，不留一絲尊嚴予元配，這並非「允許」、「容忍」、「宥恕」，不採信郭女辯詞，判決應賠償30萬元，可以上訴。

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