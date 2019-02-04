生子不養慣犯？女兒丟前婆婆照顧 3年前害子喪命無照保母家

2019-02-04 14:30

〔即時新聞／綜合報導〕台中一名葉姓女子和劉姓前夫離婚後，就對女兒不聞不問，將女兒交由前婆婆撫養，前婆婆向葉女索取育兒費用，葉女回應沒錢，卻在臉書PO出各種吃喝玩樂的照片，據悉，葉女不管孩子似乎不是第一次，3年前將兒子交給龍姓女子照顧，結果年僅2歲多的兒子死在龍女家中，死亡時身上被發現好幾處瘀傷。

據《三立新聞》報導，2016年葉女將當時僅2歲多的兒子交由沒有保母執照的龍女照料，結果兒子在龍女家中身亡，警方在男童身上發現多起淤傷，懷疑遭受龍女虐待，將龍女法辦。

2017年葉女和劉男交往、結婚後生下女兒，兩人於上月初離婚，離婚後葉女就完全不管女兒，全權將女兒交由前婆婆照料，前婆婆向葉女索取育兒費用，葉女回應沒錢，卻自己吃香喝辣，常常在臉書PO出炫富照片，買名牌、上夜店等等，生活看起來多采多姿，葉女的沒錢標準似乎和一般人相當不一樣。

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