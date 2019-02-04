傳播妹告男客包廂性侵 內褲驗出DNA不是他判無罪

2019-02-04 13:34

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名傳播妹「歡歡（化名）」應張姓男客等人之邀到自助式KTV陪酒唱歌，事後卻控告張男涉嫌在包廂廁所內對她強吻、摸奶並以手指性侵，張男因此吃上強制性交官司，不過，高雄地院審理明察秋毫，「歡歡」內褲採集到的男性DNA並非張男，且前後證詞供述不一，判張男無罪。可上訴。

這起性侵疑雲發生在2016年11月19日，檢方起訴指控張姓男子透過友人電話聯繫傳播妹「歡歡」到某自助式KTV208號包廂內，陪同他和陳姓、陶姓、綽號「凱蒂」女子等人飲酒唱歌。當晚11時50分許，張男涉嫌見歡歡進入包廂內廁所，亦以硬幣轉開該廁所之喇叭鎖進入廁所內反鎖，將歡歡推坐在廁所內之洗手台上，親吻並撫摸胸部，被害人以手推擋，但因力氣不敵被告無法抵抗，張男並涉嫌拉開被害人裙子指姦，並強拉被害人的手碰觸其下體。

適綽號「凱蒂 」女子在廁所門外敲門，並以硬幣轉開該廁所之喇叭鎖，張男始停止動作並穿回褲子，被害人亦把裙子穿起，張男即走出廁所回到該包廂座位上。被害女子隨即由「凱蒂」帶離廁所，隨後因情緒未平而電話連絡其傳播公司張姓老闆，並向「凱蒂」告知其欲離開該包廂，張姓老闆到場後，遂將被害人及「凱蒂」帶離。

被害人事隔3小時後驗傷控告張男涉嫌性侵，張男因此遭檢方依強制性交罪嫌起訴。

不過，張男矢口否認「指姦」強制性侵對方，也未強拉對方的手摸他的下體，並辯稱是他先進入廁所，被害人才進去，但坦承喝醉時有親吻擁抱對方，「凱蒂」開門進去就停止。

法官調查，被害人的內褲雖採集到男性精斑DNA，但並非被告張男所有，且包括被告與其人證人都證稱被害女子與張男只在廁所停留約10秒，恐難在10秒內完成被害人所形容的強吻、摸奶與手指性侵及強拉她的手摸張男下體等行為。

此外，被害人對於如何知道張男與「凱蒂」是以硬幣開廁所的門，也說是猜測，對於案發過程很多描述前後不一，聲稱遭性侵時也未呼救，返回包廂也未向其他人提及此事。

尤其，被害人所屬傳播公司老闆毆打被告張男的和解書中，也僅提到張男親吻擁抱被害人的不禮貌行為，對於「手指性侵」隻字未提，合議庭認為全案強制性交事證不足，判張男無罪。可上訴。

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