男子持槍隨機搶婦人和檳榔攤 警方春節不打烊逮人

2019-02-04 13:26

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市1名莊姓男子涉嫌自今年1月底連闖2間神明壇，行竊2面金牌得手花光，竟在路邊亮槍強盜婦人財物，婦人嚇壞驚聲尖叫，莊男才作罷離去，隔天改持槍行搶檳榔攤，警方昨循線逮獲莊男，身上起獲改造手槍，警訊後依槍砲等罪嫌送辦，今被法院裁定收押。

鳳山區五甲、鳳崗所今年連續發生機車竊盜案，警方調閱監視器影像，鎖定莊男涉嫌重大。警方調查，莊男（40歲）有毒品、竊盜、搶奪等前科，自今年1月底連闖2間神明壇，行竊2面金牌得手花光，後來竟前往前鎮區路邊，隨機亮槍強盜婦人財物，婦人嚇壞驚聲尖叫，莊男才作罷離去，隔天改持槍行搶林園區檳榔攤，得手後才騎車離去。

鳳山偵查隊春節不打烊，昨天10時50分見莊男騎贓車在市區四處繞，疑似尋找作案對象，隊長郭家峰率隊埋伏前金區六合夜市，將他壓制在地逮捕，他坦承犯下機車竊案及強盜案，警方也在其身上查獲改造手槍1支、子彈5發、贓款1000元，並帶同取獲失竊贓車2部。

警方查出莊男涉及3件機車竊案、2件住宅竊盜、2件強盜案，訊後將他依竊盜、槍砲及強盜嫌移送地檢署，今遭聲押獲准。

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