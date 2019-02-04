失智嬤搭公車走失 暖警助返家團圓

2019-02-04 12:24

〔記者黃建華／高雄報導〕家住高雄左營的75歲黃姓獨居婆婆前天搭公車卻疑似因失智忘了自己名字、也忘記家住哪裡？獨自呆坐在路口石柱，路人好心報案，新興警分局中山路派出所巡邏員警蔡宗穎、何岳庭獲報，費了一番工夫才查出阿嬤家住左營，可惜家人都在外地，警方特別護送阿婆返家，鄰居聞訊都對警方讚譽有加。

「警察先生！這位阿嬤不知道家住在哪裡，你們可以幫忙她嗎？」新興警分局中山路派出所巡邏員警蔡宗穎、何岳庭接獲民眾報案表示七賢二路有名阿嬤迷途，立即趕往現場並且仔細詢問報案人事發經過。

報案人表示阿嬤獨自一人坐在路口的石柱上許久未起，神情慌張沒有家人陪伴也不像在等人應該是走失了。

警方深怕日正當中的阿嬤會中暑暈倒，立即上前詢問阿嬤名字、家住哪裡等問題，但是阿嬤都答非所問，除了得知阿嬤是坐公車到新興區，其餘的事阿嬤都不記得了。

員警透過警政系統掃描比對阿嬤身分，在眾多資料中比對出黃姓阿嬤（75歲），警方隨即連繫家屬，但家屬表示皆在外縣市無法立即趕到，員警決定將阿嬤載回左營區的住家，以免阿嬤在外發生危險。

員警將黃阿嬤載返家後，一旁鄰居看見員警熱心地帶黃阿嬤返家讚譽有加。家屬後續也趕回高雄，並感謝員警為民服務的精神，直說台灣警察效率好又非常熱心助人，員警也提醒家屬要多多注意家中年長者的動態，或是讓年長者配帶防走失手環等措施以免憾事發生。

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