醉男酒後樓梯間縱火 險燒死前妻

2019-02-04 12:04

〔記者曾健銘／新北報導〕好險！新北市板橋區今日深夜驚傳縱火案，73歲許姓男子因不滿與前妻經常爆發口角，今日深夜喝醉酒後負氣離家購買汽油，隨即在住家的樓梯間縱火焚燒雜物，險些燒死67歲許姓前妻，所幸警消獲報後迅速趕抵現場撲滅火勢，未造成人員傷亡，警方今日凌晨也循線逮捕縱火的許男。

新北市消防局表示，今日凌晨接獲民眾報案，指稱新海路一處公寓樓梯間發生火警，警方趕抵後發現擺放在樓梯間的狗飼料起火燃燒，現場還有濃濃汽油味，懷疑遭人縱火，所幸火勢迅速被撲滅，無人員傷亡。

驚險逃生的許婦向警方表示，昨晚因為兒子與朋友喝酒後大聲喧嘩，她出言斥責後兒子負氣離家，而先前許姓前夫喝得爛醉後兩人爆發大吵，許男還揚言要對她不利，懷疑2人嫌疑最大。

警方事後調查，許男是該區的頭痛人物，有酗酒惡習，每每喝醉酒後就大聲吵鬧，讓鄰居苦不堪言，多年前已與妻子離婚，案發前曾到加油站購買汽油，涉有重嫌，今日凌晨循線將他逮捕，偵訊時許男否認犯行，辯稱買汽油是要幫機車加油，警方訊後依公共危險罪嫌將他移送法辦。

新北市消防局表示，年節期間會加強防制縱火勤務，確保市民生命財產安全，讓民眾安心過好年，此案幸虧民眾及時發現後通報才未釀成傷亡，如民眾發現可疑人物可立即報案，確保人身安全。

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