小年夜國道3車連環撞 轎車四輪朝天

2019-02-04 10:28

〔記者曾迺強／嘉義報導〕國道1號259.5公里嘉義民雄段北上車道，昨天小年夜近午夜12點發生3車連環撞車禍，國道警方初步調查，27歲鄭姓男子開車沒注意前車動態，高速擦撞前方白色車頭的貨車後，貨車再失控擦撞右前方27歲彭姓女子駕駛的黑色轎車，黑色轎車因此翻車、四輪朝天，5名傷者中，除鄭男傷勢較重住院之外，其餘陸續返家休養。

國道公路警察局第四大隊調查，27歲鄭男獨自駕車經前述路段不慎高速擦撞貨車後，車身失控，車頭猛烈撞擊護欄而全毀，鄭男頭部流血、右腰疼痛；57歲徐姓男子所駕駛的貨車被撞擊後，再失控擦撞右前方黑色轎車，白色車頭凹陷、車門變形，與副駕駛座的24歲徐姓男子同困車內，消防人員到場後破壞車門協助脫困，以上3人送往大林慈濟醫院急救。

事故現場停止位置相對北端的黑色轎車被撞擊後，失控翻車、四輪朝天，車內彭姓女駕駛、36歲許姓女乘客幸運只有擦挫傷，後送大林慈濟醫院急救。

昨天深夜發生事故後，嘉義縣消防局動員民雄、雙福、新港等消防分隊前往救護，由於現場只開放內側車道通行，大批車流回堵，事故現場距民雄交流道北上入口匝道約3.5公里，匝道甚至一度封閉，直到今天凌晨1點清理完現場，車流才恢復順暢。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/