搭公車見清秀女學生 65歲翁「掏鳥」打手槍被送辦

2019-02-04 10:40

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市65歲林姓老翁前晚6時許搭公車準備回家，見1名女高中生獨自搭車、年幼可欺，竟看著她當面打手槍，嚇壞女學生求助司機，司機喝斥林翁反被嗆聲，女學生打電話報案，公車行經鳳山區時，員警獲報攔車逮人送辦。

警方調查，這名女高中生長相清秀，穿著緊身褲，搭公車準備回家，原本車上有3名乘客，另1名乘客下車後，車上除了司機以外，只剩下她與林姓老翁。

警方表示，林翁見她年幼可欺，竟離開他原本的座位，挪到與女學生同排位置，打開牛仔褲拉鍊，當著女學生面前，「掏鳥」打手槍，女學生嚇壞花容失色。

女學生害怕求助張姓司機，張男轉頭看見林翁「露鳥」，大聲喝斥「你在幹什麼」，沒想到林翁竟反嗆司機「我又沒有怎樣」，雙方爆發口角衝突，駕駛請女學生打110報案，警方於下一個路口逮人。

警方表示，林翁65歲沒有前科，矢口否認「掏鳥」打手槍，不過女學生與張男指證歷歷，女學生還當場嚇哭、全身發抖，供稱沒見過這個人，警方護送女學生返家，安撫父母親情緒，再陪同上警局做筆錄。

警訊後將林翁依公然猥褻罪嫌送辦。

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