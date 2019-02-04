竹縣路口突氣爆 人孔蓋炸飛騎士路過摔倒

2019-02-04 09:56

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣明新科技大學前路口下水道今天凌晨發生氣爆意外，人孔蓋被炸飛且路面出現4平方公尺的破損，1名經過的機車騎士也被波及摔倒受傷，警、消到場拉起封鎖線且灑水警戒，現場偵測瓦斯濃度為0，初步調查懷疑是民眾燃放鞭炮引燃沼氣造成意外。

新竹縣政府消防局表示，今年凌晨0點12分接獲民眾報案，在新豐鄉明新科大前的新興路與康樂路口，下水道發生氣爆意外，消防人員到場後發現路面上有個人孔蓋被被炸飛出現的坑洞，坑洞旁的柏油路面也被炸裂四散，路面受損範圍約為長寬都是2公尺的方形，換算面積約4平方公尺，消防人員在現場以五用氣體偵測器偵測值皆為零，現場無瓦斯味、無燒焦味、無火星。

警方表示，人孔蓋爆炸時有名正好經過的機車騎士被波及摔倒受傷，還好只是手腳輕傷，他自己到醫院就醫後已無大礙，現場配合消防隊灑水拉起封鎖線，初步調查是有民眾燃放鞭炮不慎引燃沼氣，後續已通知新竹瓦斯公司到場調查有無瓦斯外洩疑慮。

新竹瓦斯公司表示，雖然有民眾反映在附近500公尺的民宅前水溝，有人聞到瓦斯味，但他們派員到場調查後，發現包括爆炸現場和那條水溝均無瓦斯外洩狀況，初步排除是瓦斯外洩引發氣爆。

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