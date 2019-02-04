醉男誤將水蠟當酒喝 送醫保住一命

2019-02-04 10:13

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市警方今表示，1名劉姓男子喝醉酒，誤將水蠟當酒喝，呼吸困難倒地全身抽搐，緊急送醫才驚險保住一命。

劉男（50歲）與友人於家中餐敘飲酒，期間酒酣耳熱之際，誤將放置桌上的車用水蠟，當做酒暢飲下肚，旋即造成劉男呼吸困難，倒臥地上全身抽搐。

六龜警分局義寶所所長林鼎哲及警員莊承翰日前執行巡邏勤務時，獲報前往中庄一帶處理劉男於家中誤食車用水蠟，造成身體嚴重不適的險象景況。

2員當機立斷對劉男施予必要救護措施，並將劉男從自地面攙扶於椅子上，通報消防隊救護人員前往協同護送旗山醫院救治，更聯繫家屬到醫院照料，在妥善治療後，劉男意識清醒，身體狀況轉危為安、脫離險境，令家屬感激不已。

六龜分局分局長楊川表示，對於民眾身陷危害，員警能及時預防得宜，避免發生更嚴重危害，是最直接有效提高民眾對警察滿意度及增進警民關係最佳途徑，為民服務保護民眾就是警察工作職責，使社會感受警察救人溫馨感人一面，救人於危難最具體的作為。

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