國道一號民雄段小年夜車禍 3車損5人輕重傷

2019-02-04 01:50

〔記者陳璟民／民雄報導〕國道一號中山高速公路約259公里嘉義縣民雄段北上車道，小年夜深夜驚傳車禍，造成3車毀損、5人輕重傷，傷者經救護單位送醫急救中，事故原因與肇事責任待警方調查釐清。

消、警單位昨晚11點46分獲報，中山高民雄段約259公里北上車道，發生2輛轎車與1輛3.5噸貨車相撞事故，有人員受困車內等狀況，迅即動員民雄、雙福、新港等消防分隊救護人車前往搶救，今天（除夕）凌晨0點30分將5名傷者救離現場送醫救治。

消、警單位初步了解，事故現場停止位置相對南端的黑色轎車（AQK-7309）車頭全毀，約27歲的男性駕駛頭部流血、右腰部疼痛，中間的白色貨車（AQK-1332）車頭凹損，53歲男性駕駛受困，經救護人員以破壞工具協助脫困，同車副駕駛座24歲男性乘客輕微擦傷，以上3人都送往大林慈濟醫院急救；至於北端的黑色轎車（9632-YM）翻覆、四輪朝天，車上2名女性各約27、36歲則有擦挫傷，送往嘉義基督教醫院急救。

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