初三蔡英文、吳敦義都到鹿港發福袋 彰警全面維安

2019-02-03 22:31

〔記者湯世名／彰化報導〕農曆春節假期展開，藍綠天王大咖全台走透透發福袋，其中巧合的是，2月7日大年初三，總統蔡英文與國民黨主席吳敦義都不約而同要到彰化縣鹿港鎮發福袋，蔡英文是在天后宮，吳敦義則是在新祖宮等寺廟發放福袋，彰化警方也嚴陣以待，全面提升維安戒備。

根據民進黨行程顯示，蔡英文在大年初三到鹿港鎮天后宮發紅包，預計停留時間為下午2時到2時45分，除了發放福袋，同時也為鹿和區立委補選民進黨候選人黃振彥相挺；國民黨方面行程則顯示，吳敦義將於大年初三到彰化縣鹿港鎮，預計中午12時30分在鹿港鎮中山路品嘗肉羹，下午1時30分到鹿港鎮龍山寺發福袋，2時10分到2時50分在鹿港鎮新祖宮發福袋，3時30分到伸港鄉福安宮發福袋，同時也為立委補選候選人柯呈枋助選。

有鑑於大年初三鹿港鎮街區將有大批遊客湧入，尤其是寺廟都是拜拜人潮，蔡英文、吳敦義在大年初三同時到鹿港鎮，讓彰化警方嚴陣以待，已部署大批警力，將在年初三當天全面維安。

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