小年夜發財！大樂透百萬加碼獎 今晚開出27組

2019-02-03 22:00

〔記者吳佳蓉／台北報導〕逢農曆春節加碼，大樂透頭獎及「春節大紅包」加碼獎今晚持續加開，台灣彩券公司表示，「春節大紅包」今晚共開出27組，其中高達24注為1注獨得百萬獎金，另有3組為2注均分，每個得主可分得50萬元；大樂透頭獎則摃龜，預估明日上看1.2億元。

累計從2月1日大樂透加碼活動起跑首日至今晚，「春節大紅包」加碼獎已開出70組，後續還有多達290組中獎機會。明日大樂透頭獎會持續開獎，同時也將增開9個「春節大紅包」加碼獎號，民眾只要對中其中6個就中獎。

台彩表示，觀察今晚開出「春節大紅包」的投注站，有幾家可說是榜上常客。例如新竹市北區的「照達商行」，2月1日才開出「春節大紅包」加碼獎，如今只隔一日又中獎，實在超好運。位於花蓮市的「金錢豹商行」在2016年曾開出2.5億元的大樂透頭獎，且在2014、2016、2017、2018年也都曾開出過「春節大紅包」，今晚已是第六度開出春節百萬加碼獎。

此外，南投縣竹山鎮的「大運發商行」，2016、2017年都有開出「春節大紅包」紀錄，加上今天在內，累計已開出4注之多。位於雲林縣崙背鄉的「上文堂印舖」，今晚則是一次開出2注「春節大紅包」，且均為一注獨得100萬元，為今年春節加碼以來，首家同一天開出注以上大紅包的投注站。

大樂透今晚加開的「春節大紅包」獎號，從小到大依序為02、10、29、33、36、40、42、48及49。

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