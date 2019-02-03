彰化大肚溪畔雜草狂燒2小時 濃煙撲向國道危及行車

2019-02-03 21:10

〔記者湯世名／彰化報導〕農曆春節連假剛展開，國道中部路段車流量愈晚愈大之際，今晚卻在彰化市大肚溪畔驚傳大量雜草燃燒，且火勢愈燒愈大，濃煙甚至撲向緊鄰的國道1號、3號主線車道上，危及行車安全，消防局與國道警方都派員趕往搶救、警戒，所幸火勢於8時許控制，大火狂燒2小時，所幸未釀人員傷亡，起火原因已進行釐清。

這起雜草大火發生在今晚6時許，國道1號、3號接界處的彰化系統交流道下方大肚溪畔傳出雜草大火，原本火勢分成好幾個點，火勢都不大，不料在風勢助長下竟串聯成一個大火團，彰化縣消防局與國道七隊都派員趕往現場，現場濃煙密布，甚至吹向國道主線車道上，險象環生，國道車輛紛紛放慢車速通行，使得原本已經不快的車速更形雪上加霜。

消防員部署水線往火場集中搶救，國道七隊員警則駕巡邏車在國道3號主線車道旁路肩警戒，引導車流安全通過，經過數十分鐘灌救火勢終於在8時許控制，由消防員進行殘火處理，並釐清起火原因。

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