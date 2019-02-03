搶9本刮刮樂只剩30張沒刮 嫌犯缺錢決定重返「幸運地」

2019-02-03 18:41

〔記者黃佳琳／高雄報導〕吳姓搶匪昨天深夜在高雄市左營果貿社區彩券行搶走2000元刮刮樂彩券9本共162張，今天下午在雲林縣口湖鄉落網，警方初步調查得知，吳男上月20日已在嘉義用同樣手法搶走價值14萬多元4本刮刮樂，這次會選高雄犯案的原因，竟是他曾在果貿社區這間彩券行刮中過100萬元。

警方表示，吳男（40歲）平時住在嘉義，去年他曾在左營果貿社區彩券行刮中過100萬元，但這筆獎金扣掉稅後實領80萬，隔天就被他玩「賓果賓果」輸光；最近離婚的老婆向他要錢過年，他因身上沒錢，於是想起了自己的「幸運地」，昨晚又從嘉義來高雄找同一間彩券行，準備下手行搶刮刮樂。

吳男得手後，把2本刮刮樂拿去變賣、1本送人，另一部分刮中獎的拿去北港、朴子地區的彩券行換錢。落網時，警方在吳男的機車置物箱內查獲34張刮刮樂彩券及1把黑色空氣手槍，其中4張已刮過，身上還有12萬5000元現金。

警方指出，吳男1月20日也在嘉義一間彩券行，騙老闆娘要拿刮刮樂回家讓老婆挑選，趁機搶走4本價值14萬多元的刮刮樂；吳昨晚作案時，後腦勺還是短髮，但今天下午落網時，頭髮已經理成平頭，警方研判他是為了躲避查緝才「變髮」，但仍逃不到1天就被警方逮捕送辦。

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