台中11天2起酒駕事故奪5命 警方擴大臨檢抓到1男酒測超標

2019-02-03 18:36

〔記者許國楨／台中報導〕台中市短短11天內接連發生2起重大的酒駕肇事傷亡事故，奪走5條無辜人命，今天下午街頭就出現警方設置路檢點取締酒駕，過往駕駛大多意識到最近的狀況相當配合，但還是有一名陳姓男子酒測值超標，儘管他一再表示無法置信仍被開單告發並扣車，市警局強調，未來將不定期規劃該勤務，不容民眾有「白天喝酒，警方不會取締」的僥倖心態。

上月23日，長期洗腎的劉姓運將為了生活，洗腎後深夜抱病跑車，載著3名乘客經台中大里橋，卻遭喝得爛醉的賴姓男子駕廂型車疑似闖紅燈攔腰撞上，當場翻車，造成運將和其中2名乘客共3人死亡；沒想到本月2日，陳姓酒駕累犯竟再度肇事撞死2條年輕生命，接連兩起憾事引起社會震驚。

台中市警局所屬14個分局為此今天同步舉辦擴大臨檢酒測，下午副市長陳子敬與警察局長楊源明等人前往西屯區朝馬路與安和路口視察取締情況，陳子敬強調執法無假期且不分白天黑夜，雖然目前取締酒駕的門檻從0.25降低到0.15，但刑責太低仍仰賴修法遏阻。

只是警方大陣仗抓酒駕，期間還是有人不長眼，陳姓男子駕駛自小客載著媽媽、太太、女兒「三代同堂」沿朝馬路往市區方向行駛，經過路檢點時，被攔查發現酒測值達0.24，警方當場依法開單告發，車輛也當場扣下移置保管。

市警局交通大隊長郭士傑指出，去年台中市取締酒駕件數全台第一，從尾牙到春酒期間，警方取締不分白天晚上，請民眾為了其他用路人與自己的行車安全，不要有僥倖心態，警方將會持續在各路口實施酒測攔檢，「沒有假期」、「不分白天黑夜」，臨檢勤務將無時無刻且無所不在。

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