男酒後疑恐慌症復發鬧跳樓 警民相助阻悲劇

2019-02-03 18:26

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市三重區陳姓男子日前晚間在家飲酒後疑似恐慌症發作，竟跑到住家7樓頂作勢跳樓輕生，警消當時接獲線報趕赴現場，所幸在警員與當地里長到場耐心勸說時，陳男兒子趁隙將父親拉下女兒牆，才結束一場虛驚。

三重分局表示長泰派出所表示，日前晚間7時許接獲民眾報案，指稱轄區三重長安街1處7樓住宅，有男子在頂樓作勢跳樓輕生，警方不敢大意，火速趕抵現場，當地里長得知此訊後也匆匆趕抵了解。

警員到達時發現陳男站在頂樓圍牆邊，表情落寞且低頭不語，隨即與里長上前安撫、喊話，持續的溝通讓陳男稍稍卸下心防，就在陳男專心聆聽警員說話時，陳男兒子一把抓住其褲頭，將陳男拖離圍牆邊。

家屬事後向警方表示，陳男有恐慌症，當天晚間在家喝完酒後疑似症狀復發，所幸警方與里長熱心相助，才及時阻止一場悲劇。

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