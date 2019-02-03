酒駕累犯再害2人命 徐國勇感憤怒 基層員警共鳴

2019-02-03 18:10

〔記者王冠仁／台北報導〕明天就是除夕，但在春節前卻有民眾因為酒駕累犯開車撞死2人，導致家庭天倫破碎，令人鼻酸。內政部長徐國勇指出，「對於一再酒駕的駕駛感到很憤怒」！基層員警也認為，警界已經很努力查緝酒駕，但還是有民眾心存僥倖，呼籲民眾喝酒千萬不要開車、騎車。

徐國勇說，他看到酒駕慣犯肇事致民眾死亡的新聞，非常難過，對於不幸死亡的民眾深表哀悼。對於法務部提出，針對酒駕致人死亡將研擬朝向比照故意殺人之可行性修法，內政部也將展現做為，未來將會與法務部、交通部討論對於屢次酒駕犯提出更嚴格的防制方式。

一名資深刑警說，近年來酒駕致人於死的案例頻傳，最有名的莫過於2012年4月發生於高雄的「葉少爺」葉冠亨酒駕肇事致死案，此案造成2人死亡；此外，2010年3月發生的英國商人林克穎撞死送報生孝子一案，更是引起全民激憤。

基層員警紛紛表示，他們十分贊同內政部長徐國勇針對酒駕防制「硬起來」，更希望法務部能夠修法再次加強酒駕罰則。

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