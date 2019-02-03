男子未出席公司尾牙 房東查訪驚見已持刀自捅身亡

2019-02-03 17:15

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊區52歲王姓男子，日前因中風後行動不便，心情鬱鬱寡歡，疑似因此久病厭世，今日凌晨在家持水果刀自捅胸口自殺，直到中午同事發現他未出席公司尾牙，才連忙到住處查看，但王男已明顯死亡多時。

警方調查，王男原為菲律賓籍，但已入籍10多年，目前在中和區一間食品公司上班，獨居在新莊區福營路一間套房；警方表示，今日中午因王男未出席公司尾牙且聯繫不上，同事直覺有異，才連忙通知房東前往查看，未料房東到場時，發現王男已持刀自刺身亡，陳屍住處。

警方事後檢視監視器畫面，發現王男昨晚獨自進房後就未在出門，亦無訪客，房間內無打鬥痕跡，財物也無受損，研判無外力介入。同事向警方表示，王男日前中風後身體未癒且行動不便，曾透露過「想自殺」，懷疑因此久病厭世，但詳細原因仍待檢警進一步相驗後釐清。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/