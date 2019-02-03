惡男行搶身障者彩券 熱心民眾圍捕成功逮人

2019-02-03 15:36

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名盧姓男子去年8月31日下午1時許，見在基隆廟口夜市附近販賣彩券的江姓男子行動不便，心生歹意，動手行搶，得手42張2百元彩券。附近一名凌姓運動用品店老闆及附近的民眾，聽到江男求助的聲音，幫忙逮人，成功將盧男壓制。基隆地方法院近日審結，依搶奪罪判他有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。

案發當時，盧男見行動不便的江男拿著彩券向路過民眾兜售，靠近他之後將他手中42張彩券搶走，拔腿狂奔，江男推著輪椅在現場大喊、求援，附近民眾及凌姓老闆立刻幫忙逮人。

盧男逃到愛一路時，自知難以脫身，只好交出口袋中的彩券，乖乖束手就擒，等警方到場將他帶走。

36歲盧男向檢警表示，本來見身障的江男一個人坐在輪椅上賣彩券，有機可乘，卻沒有想到會被熱心民眾圍捕。

熱心的凌姓老闆當時受訪時則指出，江姓被害人常到他在經營的體育用品社，跟他熟識，當時聽到江淒厲的喊叫聲，趕緊跑出來查看，就看到一名男子手上拿著一袋東西，一路狂追，最後將彩券追回。

法官審理後認為，盧男恣意搶奪他人財物，除造成被害人財物損失外，更嚴重危害社會治安，但考量他承認犯行且有悔意，判處有期徒刑6個月，得易科罰金。

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