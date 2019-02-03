警替代役男撞壞壁飾不聞問 店家氣壞上網稱「牠」痛罵

2019-02-03 14:57

〔記者徐聖倫／新北報導〕粗心惹禍！新北市永和警分局1名剛報到替代役男，1日下午在警車接送至宿舍放置行李時，警車停放車頭較靠近騎樓，役男下車揹著大到不行的黃埔大背包直接穿過車頭與騎樓梁柱縫隙，造成店家裝飾在梁柱上的綠色必是掉下一大塊，隔天店家調閱監視器，將這段畫面PO網，痛罵極其可惡。

店家在PO文中表示，這件事向警方反映後竟發現這名役男竟然已經休年假返家，直指役男對於自己破壞他人物品「不聞不問」，大過年要找人來維修非常不易，但是缺一塊在那邊看著就顯得不漂亮並趕到晦氣，同時還在文章中用「牠 」代替「他」以指責替代役男洩憤。

警方表示，這名替代役男剛派到永和警分局服務，當天是要送他到永和派出所旁宿舍置放行李與隨身物品，由於當天警車車頭較靠近騎樓，但役男下車不想捨近求遠故從騎樓樑柱與警車左前輪的小縫隙穿越，而背包太大摩擦到店家於樑柱上的壁貼裝飾，導致掉了一大塊。

警方表示，目前已聯繫上役男，並與店家協調完成，承諾年後會負起維修、賠償等應負之責，店家對警方這個做法也表示接受。不過有網友指出，用「牠」這個字代稱他人非常不禮貌，還有觸法之虞，並呼籲店家要理智。

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