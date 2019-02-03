高市偏僻工廠驚見男焦屍 疑電暖器起火悶燒

2019-02-03 14:42

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市內門區驚傳焦屍！警方昨晚獲報得知，內門區一處偏遠工廠疑似傳出火警，警、消趕到場時，發現工廠已無餘火，屋內也沒有高溫，但工廠不但有明顯火痕，裡內還有一具碳化嚴重的焦屍，經查死者是65歲的高姓男子，警、消初步懷疑是電暖器走火所致，相關案情仍待進一步調查釐清。

警方指出，昨晚8點多接獲民眾報案表示，內門溝坪地區一處位於偏遠山區的裱框工廠發生火警，警、消到場時，工廠外觀有明顯大火燃燒過的痕跡，且屋內陳設已成灰燼，但已無餘溫，無法判斷何時發生大火。

警、消破門入屋後，在屋內發現一具已經嚴重碳化的焦屍，經過調查，研判死者應是65歲高姓男子；經通知家屬到場後，家屬指稱，高男平時和家人住在高雄市區，有工作時就會到內門這處工廠工作，上月29日高男前往該工廠後就音訊全無，家人也不曉得為何會發生憾事。

經警、消初步調查，研判可能是高男使用電暖器不慎引發火勢，加上工廠內堆放木頭裱框原料及油漆等易燃物品，高男來不及逃生才會葬身火場，且因地處偏遠，火警發生時根本沒人查覺，暫時已排除他殺或自殺，應是意外所致，但相關起火原因仍待進一步調查釐清。

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