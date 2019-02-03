東海商圈窄巷遭私劃車格 地主怒：是鬼同意的嗎？

2019-02-03 15:31

〔即時新聞／綜合報導〕台中市東海商圈傳出有黃姓男子私劃他人土地，當作停車格對外出租，讓該巷更加狹窄，引起他人不滿，他卻聲稱有取得地主同意。遭人劃地的地主氣得直呼「是鬼同意的嗎？」黃男將被依竊佔罪追究責任。

據《蘋果》報導，附近住戶指出，黃男在9戶透天厝中擁有2戶，便主張巷道土地持分9分之2，私自在巷道另一側丁姓大地主的土地上，私劃3格停車格對外收費。鄰居們擔心原本只有約7公尺寬的巷子變得更窄，消防車恐無法進出，加上巷內有約5百名住戶，私劃的停車格將影響出入與安全，紛紛抗議黃男自私行徑。

經過聯繫，不住在該處的丁姓地主於今（3）日出面，夥同近20位住戶、當地里長和市議員林汝洲秘書前往黃男家關切，不過黃男不在家，致電黃男時，他仍稱私劃停車格「有取得同意。」地主氣得大罵「是鬼同意的嗎？」他強調，他從未同意讓黃男劃設停車格。

黃男則稱，當初是為了巷道整潔安全，向交通局、區公所等單位申請劃設停車格，不過市府人員礙於經費，口頭告訴他「可以自己劃」，他才在去年年底劃設。

警方到場後，表示之前就有接獲民眾報案，已經轉請相關單位認定，若案件屬實，將以竊佔罪追究責任。黃男這才改口稱，若有地籍圖證明佔到別人土地會儘速塗銷停車格。地主今就提出地籍圖等證據，停車格確定佔用私人土地，黃男承諾將儘速塗銷。

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