嘉義外籍移工宿舍火警 誤傳2人困火場

2019-02-03 14:25

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣竹崎鄉鹿滿村某涼椅公司一間鐵皮屋外籍移工宿舍，今天中午發生火警，熊熊大火一發不可收拾，現場一度傳出有人受困在內，經廠房人員清查，有2名移工今天外出到嘉市採買物品，虛驚一場。

嘉義縣消防局今天中午12點37分獲報，竹崎鄉有火警案，搶救人車到達後，回報現場是1棟作為外籍移工宿舍的鐵皮建築冒出大量濃煙。

據逃出火場的移工表示，內部可能還有2位同事受困，情勢一度緊張，但消防人員隨後清查火場，並沒發現受困者，經廠房人員清查，2名移工上午外出，現場沒有人傷亡。

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