女同事LINE老公一句「晚安我愛你」 成為她訴請離婚鐵證

2019-02-03 14:07

〔即時新聞／綜合報導〕台南一名女子阿芳（化名）和老公結婚8年多，不過因為老公和女同事過於親密，她訴請離婚但老公不同意，不過阿芳出示老公和女同事的LINE對話紀錄，上頭寫著「晚安～我愛你！」，成為婚外情鐵證，法官判准離婚，可上訴。

根據《聯合報》報導，阿芳和老公在2010年3月結婚，不過兩人婚姻生活因老公常在外拈花惹草而破裂，兩人協議於2013年1月登記離婚，豈料老公多次要求復合，兩人於是又在2013年2月登記結婚。不過近來阿芳老公故態復萌，與公司女同事異常親密，兩人在前年4月簽署離婚協議書，但先生事後反悔，要求她應給予鉅額款項，才會配合辦理登記離婚，但阿芳過去已為老公出錢處理個人事務，已無多餘財產負擔，最後兩人還是沒有完成登記。

阿芳於是出示老公與女同事的LINE對話紀錄，內容提到「沒事，我只是要跟你說聲晚安，晚安～我愛你，要準備休息了！」、「哈尼，在玩平板？還不睡。」等字句，法官認為，阿芳老公和女同事之間的情誼已超出一般友誼，加上他與阿芳兩人已分居超過1年，任何人在此狀況下都已喪失維持婚姻意願，且應歸責於阿芳先生，准許阿芳離婚之請求。

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