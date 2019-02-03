妨害兵役被通緝 男遇攔查撞警車逃逸判刑5月

2019-02-03 13:49

〔記者吳昇儒／基隆報導〕26歲何姓男子因違反妨害兵役治罪條例案件被通緝，前年11月30日晚間，搭著姊夫的車行經基隆市百福社區時，遇警攔查。何男擔心被抓，趁姊夫下車接受攔檢時，猛踩油門衝撞警車逃逸。員警將車攔下後，立刻衝進車內拔車鑰匙，將他逮捕。基隆地方法院近日審結，判處何男有期徒刑5月，得易科罰金。

檢警調查，何姓男子有公共危險、業務過失致死等前科，且因違反妨害兵役治罪條例，被通緝中。案發當時，他坐在副駕駛座上，擔心被警方查出身分，不敢接受盤查，竟趁其陳姓姊夫下車受檢時，爬到駕駛座上開車逃逸，並撞毀2輛警用機車。員警見狀立刻向前攔車，最後衝進車內將鑰匙拔除。何男自知難逃法網時，竟還對警員罵「幹你娘」等穢語。

法官審理後認為，警用機車屬於警察執行勤務時所掌管的物品，但何男為避免被逮，竟衝撞2輛警用機車，無視國家法令，藐視公權力，已觸犯損壞公務員職務上掌管之物品罪，考量他犯後承認犯行，家庭經濟狀況勉持的情狀，判處有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元。

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