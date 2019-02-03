春節連假 這三項是網購詐騙高風險組合

2019-02-03 13:45

〔記者許國楨／台中報導〕春節連假長達9天，許多民眾年終獎金入袋、領到紅包，難免手滑網購犒賞自己，台中市警局分析107年受理網購詐財案件以服飾、3C、保養品為大宗，詐騙集團看準民生需求專挑這些商品下手，且歸納出「年輕、服務業、買3C或新衣」等三項網購詐騙高風險組合，提醒民眾稍微不留意，魔鬼就躲在網路世界裡。

警方說，一名陳姓女市民在知名網站購買特價眼膜，遭詐團竊取個資以「假解除設定」手法詐騙，花了700元網購卻被騙了2萬元，「堪稱天價眼膜」!陳女當時報案說，因的確有網購，接到詐騙電話才會輕忽，對方先佯裝客服表示因系統錯誤，下單時誤設為批發出貨， 如果不更改設定會「虧很大」。

接著誆稱郵局人員來電，要求依照指示操作ATM，不用幾個按鍵，血汗錢憑空蒸發!陳女懊惱說，因 「客服小姐」語調聽起來像台灣口音，與新聞常看到的中國口音詐騙電話不一樣，才會掉入陷阱。

市刑大經濟組則根據107年受理網購詐財案件進一步分析指出，網購詐騙高風險族群以服務業為大宗，因上班時間較彈性，使用手機上網機會提高；另在年齡層部分，則落在18到 25歲區間，此年齡層主要為學生及剛出社會的新鮮人，使用3C產品習慣及頻率較其他年齡層高，顯示詐騙被害有年輕化趨勢。

且男女網購喜好大不同，男性以3C、遊戲類為主，女性則為服飾 、保養品，稍微不留意，詐騙集團就躲在網路裡，尤其此次春節連假長達9天，特別提醒民眾網購詐財手法主要區分為「不出貨、出假貨」及「假解除設定」二種，呼籲網購時應觀察評價慎選賣家，如有短期評價飆升、結標後立即有好評等情形，就要多留意防詐。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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