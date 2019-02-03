米其林大廚現身？暖男警所長 下廚做年菜

2019-02-03 13:22

〔記者許國楨／台中報導〕米其林大廚現身？台中市第二分局立人派出所長張世杰，公務繁忙之餘最大興趣，就是下廚煮一桌美味佳餚與親友共享，因廚藝精湛連所內志工媽媽也常吵著請他傳授廚藝，今天小年夜他不藏私，煮了相當應景的一桌年菜犒賞無法返鄉過節同仁，大家所內一同提前圍爐，歡笑聲不斷，場面溫馨。

傳統農曆年節是家人團圓慶賀的重要日子，但有一群人如警消、協勤民力等，犧牲與家人團圓相聚的時刻，在寒風中默默辛苦執勤，台中市第二分局立人派出所轄內天津年貨大街正在熱鬧舉辦，年節前湧入大量逛街採購人潮，為維護周邊治、交安穩定，警方動員所有人力、物力資源，只為確保每一位民眾都能在安全、和諧環境中歡度佳節。

而所長張世杰為體恤同仁辛勞，特別在今天小年夜中午親自掌廚，做了香噴噴有吉祥意味的年菜犒賞無法返鄉過節同仁，讓他們在所內也能享受到團圓飯的溫馨滋味。

據了解，張世杰在公務繁忙之餘，最大的興趣就是下廚煮一桌美味佳餚與親朋好友共享，經常透過臉書分享，光看圖片就讓人食指大動，因廚藝精湛連所內志工媽媽也常吵著傳授廚藝，而他也不藏私，今天特別將大師級廚藝搬到派出所施展，代理副分局長黃世德也到所與同仁圍爐，以實際行動慰勉辛勞的執勤員警。

期間大家一同圍爐，一樣歡笑聲不斷直讚:簡直是米其林大廚現身，張世杰則說，其實下酒菜才是他的拿手菜，但執勤時只能喝茶，也順便宣導同仁及民眾酒後不開車。

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