春節治安維護無假期 南投祭出「機動派出所」措施

2019-02-03 13:09

〔記者謝介裕／南投報導〕因應春節9天假期，南投縣警察局除了成立「交通流暢中心」掌管全縣交通狀況以外，也特別在觀光熱點或民眾進出頻繁的公共場所設置「機動派出所」，提供各項為民服務工作，並強調，治安維護絕無假期之分﹗

「傳統加科技」係今年春節交通疏導計畫的重點，警方說，位於南投縣警局交通隊的交通流暢中心，便是以「南投風景區即時影像」APP為基礎，各分局一旦發現車禍等突發狀況後，便須即時回傳資料，以利交通流暢中心進行人力調度與路況排除工作，必要時也將通知待命的重型機車隊，配合路口管制崗哨協助交通疏導。

警方表示，以往春節民眾開車外出遊玩，一見到前方塞車，礙於車流量過多，就算想折返或改道，往往也力有未逮，只能被迫塞在車陣中，如今推出「南投風景區即時影像」APP供民眾下載，內容涵蓋全縣風景區對外主要幹道，只要點閱上網，便可對全縣交通狀況一目瞭然，提前為自己行走路線作好規劃，其中，7至9日（大年初三至初五）3天，國道3號名間交流道入口匝道將封閉進行「只能下、不能上」的交管措施，提醒民眾注意。

而南投市家樂福、竹山紫南宮、受天宮、中台禪寺、惠德宮、埔里酒廠、紙教堂、國立手工藝研究所、集集火車站等場所，以及沙雕藝術園區、天空之橋、九族文化村、奧萬大、清境農場、合歡山等景點，警方將透過設置「機動派出所」的機制，派員警進駐達到加強治安維護的目的，同時叮嚀民眾謹記「財不露白」才是避免被偷、被搶的不二法門。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/