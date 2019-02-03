斥酒駕者用汽車當「殺人工具」 新科立委：修法增死刑、無期徒刑

2019-02-03 13:07

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市2日凌晨發生酒駕累犯肇事，造成二死重大交通事故，補選當選的新科立委沈智慧痛斥酒駕累犯再三酒駕肇事更致人於死，不可原諒，簡直用汽車當「殺人工具」，她將在新會期提案修法，除加重酒駕肇事刑責，更盼增列死刑、無期徒刑等法定刑，讓酒駕肇事造成死傷行為者付出應有的代價。

沈智慧指出，內政部警政署每年將酒駕臨檢勤務列為重點項目，但酒駕肇事案件卻層出不窮，甚至造成無辜民眾傷亡，令人痛心疾首；尤其警政署公布酒駕案件致死人數，105年為102人、106年為87人、107年為100人，106年雖由102人降低至87人，但107年卻自87人增至100人，由此可知，酒駕臨檢勤務及酒駕宣導措施，依然無法有效降低酒駕肇事率。

沈智慧說，一個酒駕累犯，一再酒後上路撞死無辜者，難道不是想用汽車當做「殺人工具」，酒駕肇事又致人於死，甚至是累犯，怎麼不是「故意殺人」。

沈智慧認為，主要原因應是酒駕肇事刑責太低，以致無法有效遏止酒駕者醉不上道，為有效遏止酒駕肇事者再犯，應再提高其刑責，必要時可加重增列死刑、無期徒刑等法定刑，讓酒駕肇事造成死傷之行為者付出應有的代價。

此外，對於酒駕者被查獲，依現行犯逮捕，不得立即交保釋放，依酒測濃度指標分級，一律扣車、拘禁若干天，並強制繳費參加道路交通安全教育。

為防範於未然，對於酒駕初犯前科記錄者，也應修法強制其名下車輛加裝酒精控制器，若酒精濃度超標，車輛就無法啟動，主動限制其車輛行駛，以期有效降低酒駕肇事頻率，減少無辜民眾傷亡人數。

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