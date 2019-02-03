KTV外酒客爆爭吵 警當和事佬竟遭推倒

2019-02-03 12:50

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市三重區重陽路一間連鎖KTV，今日凌晨3時許驚傳酒客鬧事，28歲蔡姓男子與三五好友相約飲酒狂歡，未料一行人準備離去時，因為喝醉酒後在店外大吵，雙方還互相推擠，一旁路檢站的警員見狀立即上前了解，沒想到蔡男等4人不僅不聽勸，竟還向警員嗆聲，甚至出手推擠，當場被警員壓制逮捕辦。

警方調查，鬧事的酒客互為好友，昨深夜一行人相約在KTV歡唱，未料幾人酒酣耳熱後竟在店外「鬧酒瘋」，因為細故爆發口角，因爭吵聲音太大，當時佈署在KTV旁的路檢站警員黃鈞、蘇文明，當場上前勸阻。

警方表示，起初2人好心當和事佬，但蔡男等4名男子仍吵得激烈，不僅不願意離開，甚至怒嗆警員，還一度出手將2人推倒，雙方爆發拉扯後，支援警力隨即趕抵現場將4人壓制逮捕。

偵訊時4人承認犯行，供稱因為細故爆發爭吵，沒想到喝醉酒後一時衝動才會嗆警，警訊後依妨害公務、妨害秩序等罪嫌將4人移送法辦。

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