一句「看你帥」 KVT歡唱後竟演變成大亂鬥

2019-02-03 12:32

〔記者王冠仁／台北報導〕28歲譚姓、宋姓男子與2名友人，今天清晨6點自台北市林森北路上的KTV徹夜狂歡要離去時，在大門遇見互不相識、當時在自拍留念的29歲沈姓、27歲卓姓等4名男子。當時眾人在大門處聚集，忽然有人嗆「看三小！」還有人回嘴「看你帥！」譚與宋認為是沈等人嗆聲，拿出彈簧刀刺傷沈與卓腰部，幸虧送醫後沒有大礙，譚等4人也被警方押回警局。

警方調查，譚姓、宋姓男子與2名友人，今天清晨6點要從林森北路的錢櫃離去時，他們在門口撞見也是歡唱結束要離去、當時站在大門外自拍留念的29歲沈姓、27歲卓姓等4人。

一行人在門口四處張望、聊天，忽然有人嗆聲「你在看三小」，混亂中也有人回嘴「就是看你帥！」譚與宋認為是沈等人胡亂嗆聲，氣得拿出彈簧刀朝沈等人攻擊，沈與卓混亂中遭刺傷腰部，幸虧送醫後沒有大礙。

轄區警方獲報到場，在譚身上找到犯案用的兇刀，警方雖然沒在宋身上找到刀械，但調閱監視器畫面發現他也有行兇，警方最後將譚與宋依違反社會秩序維護法送辦。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/