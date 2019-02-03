上一秒才在逢甲商圈囂張開車 下一秒遇警掏槍龜縮蹲地

2019-02-03 12:26

〔記者許國楨／台中報導〕台中市陳姓男子昨深夜開車搭載友人在逢甲商圈內亂按喇叭呼嘯而過，警方趕往處理時陳男拒檢還加速逃竄，員警追趕見陳男駛入單行道趨前以肉身擋車，此時陳男企圖倒車逃逸卻撞上人行道，警方立即掏槍喝令陳男及乘客下車蹲在路旁受檢，並對精神恍惚的陳男毒品快篩後果然呈現K毒反應，將針對是否毒駕及吸毒等犯行進一步究責。

昨天深夜11時46分許，有民眾發現一輛白色自小客在逢甲商圈內囂張開車，沿途除鳴按喇叭車速還忽快忽慢且左右飄移，嚇得其他汽機車紛紛閃避直覺可疑報警，第六分局市政派出所獲報通報線上警網趕往準備攔截盤查時，自小客卻拒絕受檢還加速逃竄。

警方唯恐危及其他用路人車安全保持一定距離追趕，見自小客駛入至善路單行道機不可失，立即騎警用機車加速超前並在青海路口攔下，員警先以肉身擋車未料自小客仍企圖倒車逃逸卻撞上路邊人行道，另名員警見狀立即掏槍喝令40歲的陳姓駕駛，以及車內3名分別20多歲的年輕人一併下車蹲在路旁控制行動受檢。

警方見陳男語無倫次精神恍惚，一度以為又是一起酒駕事件，但陳男酒測值為零懷疑他涉嫌毒駕，但搜查車內並無毒物等違禁品，隨即將4人帶回派出所查證身分並進行毒品快篩，結果只有陳男尿液初驗呈K他命陽性反應。

陳男向警方說，自己稍早吃了安眠藥才精神不濟，因已與3名友人相約唱歌，不得已才開車搭載3人外出，警方懷疑他的說詞避重就輕，表示將等確實的檢驗報告出爐，再針對陳男是否涉及公共危險毒駕及吸毒等犯行究責。

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