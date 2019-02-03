警破網路博弈簽賭集團逮10人 5個月簽注金破2億元

2019-02-03 11:54

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市警方今宣布破獲以盧男為首的網路博弈簽賭集團，由成員以正妹圖設立臉書等招攬賭客，透過第三方支付購買點數下注，警方循線查獲盧男10人送辦，5個月簽注金額破2億元。

鹽埕警分局偵查隊日前接獲線報，指稱盧姓男子涉嫌經營網路博弈簽賭網站，藉著農曆春節簽賭熱潮，開設網路博弈賭盤牟利，警方獲報與新興、左營警分局共組專案小組偵辦。

警方跟監、埋伏多日，前天見時機成熟，搗破前金、苓雅等3個據點，當場查獲盧男等10人，並起獲贓款62萬3000元、行動電話18支、電腦主機、平板、筆記型電腦共計36台、監視器5台、針孔監視器1台、分享器2台及數據機1台等贓證物。

警方發現集團組織與分工細膩，以盧男（26歲）為首的公司架構下，還分設汪男、沈男為旗下機房帶班幹部，分別帶領秦男、周男負責公司業務的推廣部門，並另以吳男為旗下的客服部門幹部，帶領范男、劉男、吳女從事客服業務，集團另設輔導部門，由吳男擔任輔導員，輔導旗下業績較差單位。

警方表示，集團先由汪男、沈男等2人偽裝為年輕貌美女子身分，截美女圖設立臉書、IG及聊天室，加入其他社群向不特定男子推廣業務，待吸引有興趣男子後，再轉介到公司所設的客服部進行遊說，待客戶欲參加網路簽賭時，告知須以第三方支付方式，先購買至少1000元以上點數，才能開始下注簽賭。

警方指出，集團成員以2、300萬的BMW高級名車代步，且集團為求生意興旺，信奉拜求狐仙與指南宮的金雞母，更為躲避警方查緝，公司裝設針孔攝影機監看。

警方表示，盧男等10人到案均坦承從事經營博弈簽賭網站不法犯行，另查出盧男自去年10月開始經營賭博網站至今，經手下注金額已高達2億5000多萬元，不法獲利超過4770萬元，警訊後將一行人依賭博等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

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