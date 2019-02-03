遏止酒駕 盧秀燕贊成重罰

2019-02-03 11:42

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市昨（2）日發生酒駕肇事案件，導致2人死亡。台中市長盧秀燕今日宣示「酒駕零容忍」決心，她指出，昨日第一時間已指示警察局全面加強取締酒駕，更將依據「社會秩序維護法」，對酒駕屢勸不聽、不理性民眾嚴格執法。她也說，台中市維護秩序的強度將是全國最強，且酒駕絕對要重罰，不可寬貸。

陳姓男子昨日凌晨4時行經大里區國光路二段時，逆向連撞8輛汽機車，導致2人死亡，多人受傷，由於該男子為酒駕累犯，且駕照早已被吊銷，案件發生後，引發社會一片撻伐。

盧秀燕今日慰問1999話務中心人員時接受媒體採訪，針對多位立委認為應提高酒駕肇事刑責，盧秀燕表示，昨天的案件是三度酒駕，三度造成他人生命安全的威脅，應該要重罰，絕對不可寬貸，她贊成提高酒駕的法律強度。

盧秀燕也說，酒駕零容忍，她昨天已指示警察局採取嚴格措施，針對酒駕全面加強臨檢取締。另外，市府也將依據「社會秩序維護法」，當警方接獲報案，將立即針對酒駕屢勸不聽、不理性民眾嚴格執法，維護秩序的強度將會是全國最強的，讓市民安心過好年。

盧秀燕同時呼籲民眾，喝酒不開車、開車不喝酒，珍惜自己的生命，也珍惜別人的生命。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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