性侵女網友竟嫌下體臭 狼判賠50萬

2019-02-03 11:06

〔記者黃捷／台北報導〕33歲男子林敬貿約18歲的女網友逛夜市，碰面後卻把她載到摩鐵性侵，得逞後竟還嫌她下體臭。全案歷經5次審理，法院最終依強制性交罪判林男3年10月徒刑定讞，民事部分，日前再判林男應賠50萬元。

女網友指控，2013年間她與林男在交友軟體上認識，林男暱稱為「Latte」，12月10日晚間約她逛士林夜市，她原本欣然赴約，未料到現場後，林男藉口人潮太多，改提議去陽明山看夜景。

女網友說，她不想上山吹冷風拒絕，但上車後，林男把她載進汽車旅館，強拉她下車進房，問她：「要不要一起洗澡，讓我抱一下？」她雖表明不願，但還是被壓在床性侵。林男得逞後去洗澡，出來又想來第二次，她因為想趕快脫身，才會半推半就再讓林男性侵。

但林男否認犯行，辯稱是兩情相稅，做完第一次時，他打電話請服務生送打火機到房間，隨後進浴室洗澡，最後是由女網友替他收下打火機，卻沒向服務生求救，且做完第二次後，女網友還給他載回家。

女網友面對林男辯解，當庭淚崩表示：「當時心情已崩潰，只想趕快回家，才會沒有求救，搭林男的車回家。」一審士林地院認為，女網友才剛滿18歲，社會歷練不足，確實可能無法理智求救，且林男事後傳訊息「能不能給我一次機會」、「我知道我不應該不聽你的射進去」，遂認定林男犯行。

林男不服上訴，高院卻認為女網友有很多機會求救、脫身，身上也沒有傷，不合常理，認定女網友是因被嫌下體臭，感覺受辱才提告，二審改判無罪。全案最後上訴三審，最高院發回更審，更一審高院又改認同一審見解，再度判刑，此次林男再上訴最高院遭駁回，全案定讞。

女網友另提民事求償100萬，法院最後判賠20萬確定，此外，女網友也向士林地檢署聲請犯罪被害人補償金，獲賠30萬，士檢再向林男求償這筆錢，法院也如數判准，林男因此須賠總共50萬。

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