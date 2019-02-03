睡眠障礙婦墜蓄水池 兒冒低溫潛水搶救未果痛哭失聲

2019-02-03 11:10

〔記者許國楨／台中報導〕住在台中市大坑山區的60歲賴姓婦人，疑因長期有睡眠障礙精神狀況不佳，昨天深夜獨自外出跑到自家灌溉蓄水池落水，來不及制止的丈夫趕緊通知兒女協助，諳水性兒子雖立即跳進水池卻因水溫過低搶救未果，消防人員穿著防寒衣等潛水裝備在獲報一個小時後找到賴婦，但已回天乏術，小年夜前夕痛失至親，讓賴婦家人哀慟不已。

一家住在北屯區大坑山區清水巷的賴婦丈夫表示，妻子長期飽受睡眠障礙失眠困擾，曾就醫求助服藥已5年多，昨天深夜11點多吞了4顆安眠藥後還是睡不著獨自離家，他擔心妻子精神狀況不佳有安全之虞跟著出門。

沒想到妻子一下子就跑到自家灌溉用蓄水池，先是坐在池畔隨即落水，他來不及制止趕緊呼叫兒女並報警，此時兒子立即跳入長20公尺、寬10公尺、深3公尺的池中救母，儘管深諳水性仍因山中低溫加上池水冷冽，搶救未果。

台中市消防局獲報派遣27名人力、7輛救災（護）車輛趕往，發現婦人落水地點在水池的右下角，由8名兄弟穿著防寒衣及救生衣以憋氣方式潛入水池內，同時佐以照明使用竹竿協助打撈。

約一個多小時也就是在今天凌晨零時41分許終於尋獲落水賴婦，但已無呼吸心跳明顯死亡，賴婦被打撈上岸時，一對兒女更是抱著母親遺體痛哭失聲；警方表示，除將陸續詢問目擊家屬，也將報請檢察官相驗釐清死因。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/