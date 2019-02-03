假冒警查戶口引恐慌 警逮人送辦

2019-02-03 10:42

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市警方今表示，1名周姓男子假冒新興分局便衣警察，向轄區店家、屋主查戶口，引起民眾恐慌，警方據報逮人送辦。

警方調查，周姓無業男子（56歲）昨假冒新興警分局員警，向轄區店家、屋主謊稱是便衣警察、專案a（台語），並以查戶口、調查案件、處理事情等名義，帶同張姓女房仲（43歲）至轄區內查找地址。

五福二路派出所員警據報到場處理，發現周男假冒警察僭行公務員職權，並藉故侵入李姓屋主家中，雖未造成當事人損失，但周男行徑引起住戶恐慌，經店家報警及李姓屋主提告。

警方表示，周男當場矢口否認犯行，辯稱自己只是出於熱心，聽聞女房仲是台北下來，對此地不熟悉，怕她孤身一人前往他人家中遭遇不幸，才會幫女房仲查找地址，陪同進入李姓屋主家中，自己並無假冒警察情形。

警方指出，假冒警察執行職務，依據刑法第158條規定，得處3年以下有期徒刑、拘役或500元以下罰金，經店家及李姓屋主指證歷歷，周男的辯解顯然不足採信，警訊後將他依僭行公務員職權及侵入住居移送法辦。

警方呼籲民眾春節期間，務必提高警覺，慎防宵小，遇有相關不法情形請立即撥打110報案尋求警方協助。

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