歹徒紅包裝假鈔搶彩券行 警鎖定對象追緝中

2019-02-03 08:56

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市左營區果貿社區1家彩券行昨天深夜驚傳搶案！

高市1名歹徒昨晚逗留左營區果貿社區彩券行，見警簽巡還與警方聊天，直到深夜彩券行打烊才離去，事後又持紅包折返，指定購買3本2000元超級紅包刮刮樂，店員拿出9本讓他挑選，不料歹徒竟搶了就跑，店員才發現紅包內竟是假鈔報案；警方清查治安人口，已鎖定特定對象追緝中。

警方調查，歹徒昨晚佯裝研究明牌，逗留左營區果貿社區1家彩券行，見左營警方晚間11時前來簽巡，還大膽與警方聊天，詢問警方待遇好不好？雙方閒聊幾句後，警方先行離去。

警方指出，直到店家晚間11時30分打烊，歹徒才起身離去，不料店員將鐵門拉下來之際，歹徒手持紅包前來敲門，店員才讓他入內，歹徒將紅包放在桌上，指定要購買3本2000元超級紅包刮刮樂。

警方表示，店員不疑有他，拿出9本2000元超級紅包刮刮樂，讓歹徒挑選3本，不料歹徒直接搶了就跑，店員驚覺有異，拿出紅包內現金點鈔，才驚覺竟是假鈔，趕緊向警方報案。

左營警方據報到場處理，清點遭搶走的刮刮樂有162張，金額高達32萬4千元，得手後騎乘白色機車逃逸，警方漏夜清查治安人口，已鎖定特定對象追緝中。

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