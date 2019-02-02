台南分屍案》女友失聯3週卻不擔心 凶嫌異常冷靜反露餡

2019-02-02 22:06

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南分屍案死者張苑芳1月下旬被通報失蹤協尋時，由於她的戶籍在歸仁，當地警方先行查訪，約談與其在東區同居的吳茂騰，看似陽光男的他，竟異常冷靜，女友已失蹤3個禮拜，卻毫不擔心，太故作鎮定，反倒因此露出破綻，讓人起疑，鎖定偵辦，進而偵破。

歸仁分局獲悉吳茂騰在永康區的工廠上班，1月28日聯繫該公司找人，沒想到接電話的正是他，知道警方的用意，仍相當鎮定，應對正常、平穩，隔天也不迴避，依約接受訪談。

吳茂騰被約談時，張苑芳已遇害3個禮拜，面對警方的詢問，他似乎都經過思考，慢條斯理回答，避免「露陷」，表情與眼神也沒有太大的情緒波動，想不著痕跡地掩飾自己的心虛。

只是吳茂騰太過冷靜，反而讓人覺得有違常理，尤其張苑芳失聯已久，且一直關機中，也沒有入出境記錄，音訊全無，竟能淡定回答女友曾談及要分手，「應該是故意不讓我找到她」。

吳茂騰最大的破綻，在於聲稱張女1月8日從東區住處開車出門後，就不見蹤影，他隔天下午也離開了，之後就未再聯絡上。

不過警方早已調閱監視器，發現死者的車子在1月9日才開離東區住處，吳茂騰明顯說謊，讓接獲張苑芳兒子報案的東區第一分局，以及戶籍地查訪的歸仁分局等，都認為他涉嫌重大，報請檢察官偵辦，持拘票逮人。

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