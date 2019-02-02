彭父崩潰哭號「他人生才剛開始」 網友鼻酸喊：酒駕判死！

2019-02-02 22:31

〔即時新聞／綜合報導〕酒駕累犯、台中市男子陳瑞盈，今天凌晨酒後開車返回台中，行經大里國光路2段時逆向近1公里，先後撞上彭姓男大生、鄭姓女騎士，造成2人慘死。彭父在警局情緒崩潰，不斷哭號「我兒子剛成年而已，他的人生才剛開始」，讓網友看了既難過又憤怒，各社群網站都出現網友洗板要求「酒駕判死」。

今天清晨4時許，陳瑞盈在大里國光路2段，酒駕逆向近1公里，撞上彭姓男大生、鄭姓女騎士，造成2人慘死，首當其衝被撞的彭男傷痕累累，左腳踝斷肢、全身多處骨折，且頭部有明顯外傷，到院前已無生命徵象。據悉父子倆稍早前才一起去參加公司尾牙，沒想到短短幾小時後，就發生慘劇。

彭父到警局時情緒崩潰，痛哭哀嚎「敗類阿真的敗類，我兒子才剛成年而已，人生才開始，你就把他撞沒了」！彭父也沉痛的向媒體表示，「逆向行駛誰躲得掉啊？我的孩子多痛苦啊，受到多大驚嚇啊」、「建議政府對這種不定時炸彈嚴加懲處」。晚間見到陳嫌步出警局後，彭父情緒再度失控，上前哭喊「你為什麼要出來害人啊！你為什麼喝完酒還開車！」陳男家屬在警局中，見彭父傷心至極，也愧疚上前道歉，不過朋父僅表示「我知道了」，不願多談。

見到彭父悲痛欲絕的反應，網友也紛紛在社群網站留言表示「應該加重刑責」、「為什麼都不是酒駕的人死！」「看了真的好難過...」、「他爸爸真的好傷心、好傷心啊」、「請法官判死！」「該死的不死，不該死的死...」、「支持死刑」。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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