2/2 大樂透、春節大紅包、大福彩、雙贏彩、今彩539 開獎囉！

2019-02-02 21:03

〔即時新聞／綜合報導〕今天（2月2日）台彩各項開獎獎項及獎號。

大樂透：02、07、22、35、46、49，特別號：41。

49樂合彩：02、07、22、35、46、49。

春節大紅包：01、02、04、06、19、29、35、42、46。

大福彩：02、19、21、30、33、36、40，特別號：01。

雙贏彩：01、02、03、04、05、07、09、12、13、15、18、19。

今彩539：24、25、26、34、37。

39樂合彩：24、25、26、34、37。

3星彩：688。

4星彩：0073。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/