2/2 大樂透、春節大紅包、大福彩、雙贏彩、今彩539 開獎囉！

〔即時新聞／綜合報導〕今天（2月2日）台彩各項開獎獎項及獎號。
大樂透：02、07、22、35、46、49，特別號：41。
49樂合彩：02、07、22、35、46、49。
春節大紅包：01、02、04、06、19、29、35、42、46。
大福彩：02、19、21、30、33、36、40，特別號：01。
雙贏彩：01、02、03、04、05、07、09、12、13、15、18、19。
今彩539：24、25、26、34、37。
39樂合彩：24、25、26、34、37。
3星彩：688。
4星彩：0073。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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大樂透開獎獎號。（圖擷取自東森財經新聞）
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春節大紅包開獎獎號。（圖擷取自東森財經新聞）
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大福彩開獎獎號。（圖擷取自東森財經新聞）
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今彩539開獎獎號。（圖擷取自東森財經新聞）
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雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自東森財經新聞）
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3星彩開獎獎號。（圖擷取自東森財經新聞）
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4星彩開獎獎號。（圖擷取自東森財經新聞）
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