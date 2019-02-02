通緝犯遇盤查狂奔 菜鳥警追200公尺施展柔道逮人

2019-02-02 20:01

〔記者王宣晴／新北報導〕41歲吳姓通緝犯日前出門吃早餐，還特地穿帽T遮掩臉部，反而引起巡邏員警注意，上前盤查，吳男假意配合，趁員警利用小電腦查詢資料時拔腿狂奔，還逃進騎樓躲避追緝，最後仍在正義北路33巷被支援警力壓制逮捕，並被起出0.4公克的安非他命毒品，訊後依毒品罪嫌送辦，並解送歸案。

警方調查，平時以打零工維生的吳男去年12月因竊盜、毒品案遭到新北地檢署通緝，為了躲避追緝，居無定所，常四處借住在朋友家中，日前借住在新北市三重住處，上月29日上午7時許，吳男見年節將屆，認為警力鬆散，便以帽T遮掩臉部，外出買早餐。

不料，這行為反引巡邏員警注意，上前盤查，吳男見狀，先假意配合，卻故意快言報出身分證字號及名字，趁員警利用小電腦查詢時拔腿狂奔，員警見狀趕緊騎車追捕，並通報警力支援，吳男更跑進騎樓躲避追緝，警匪追逐200公尺後，在正義北路33巷將吳男壓制逮捕，起出0.4公克的安非他命。

警方表示，本次獨自抓捕通緝犯的是22歲的警員黃建庭，黃員父親是退休警職，繼承父志考上警專，35期畢業，3個月前才被分發到新北市三重警分局三重派出所服務，此次利用柔道專長，迅速逮捕逃逸的通緝犯，訊後依毒品罪嫌將吳男送辦，並解送歸案。

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