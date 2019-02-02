酒駕累犯撞8車奪2命 女騎士死裏逃生狂唸「阿彌陀佛」

2019-02-02 19:25

〔記者陳建志／台中報導〕台中市男子陳瑞盈，去年3月因酒駕拒測遭吊銷駕照，但去年11月再度無照酒駕遭送辦，沒想到陳男毫無悔意，今天凌晨酒後開車返回台中，行經大里國光路2段時逆向近1公里，先後撞上彭姓男大生、鄭姓女騎士，造成2人慘死，遭撞爛的機車零件還噴飛擊中一名周姓女騎士機車，造成周女倒地，所幸周女幸運毫髮無傷，起身雙手合十狂唸「阿彌陀佛」。

台中市男子陳瑞盈，今天凌晨在大里國光路2段，酒駕逆向近1公里，撞上彭姓男大生、鄭姓女騎士，造成2人慘死，又撞上1輛計程車和路邊多輛汽車，其中遭撞壞的機車零件還噴飛擊倒一名周姓女騎士，所幸周女毫髮無傷，起身站在機車旁邊，雙手合十狂唸「阿彌陀佛」。

周姓女騎士今天下午受訪時表示，今天凌晨4點正要趕去早餐店上班，行經該處時先停紅綠燈，起步後2名遭撞的騎士騎在前面，沒多久感覺前面一團黑影直撲而來，接者機車就倒地，爬起來後飽受驚嚇，趕緊雙手合十狂唸「阿彌陀佛」，還說事後看到監視器，發現陳男的車子距離自己僅2、3公尺，覺得自己真的很幸運，感謝家中神明、祖先保佑。

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